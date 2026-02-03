Haberler

Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla su kuşları için yemleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaya yerel dernekler de destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce Hamam Mahallesi Kumyalı mevkisi ile Harşit Vadisi güzergahında yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Su kuşları için denize ve vadide belirlenen alanlara yem bırakıldı.

Tirebolu Balıkçılık Derneği, Tirebolu Avcılar ve Atıcılar Derneği ile Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifinin de destek verdiği çalışmada, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapısının bozulmaması ve su canlılarının yaşam alanlarının korunması için vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
