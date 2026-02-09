Haberler

Aydın'da Yeşilay sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı

Güncelleme:
Yeşilay Aydın Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda stant kurarak vatandaşları sigaranın zararları hakkında bilgilendirdi ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek sundu.

Yeşilay Aydın Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda stant kuran Yeşilay görevlileri, sigaranın zararlarını içeren broşür dağıttı.

Yeşilay gönüllüleri sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara nefes kalite kontrolü yaptı.

Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, gazetecilere her zaman vatandaşın yanında olduklarını, standa gelen bir vatandaştan sigarayı bırakma sözü alarak kuruma yönlendirdiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Ahmet Muhammed Sarı da etkinliğin kendisi gibi sigara içenler için yararlı olduğunu belirterek, bağımlılıktan kurtulmak istediğini ifade etti.

