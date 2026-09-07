Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki son çatışmalarda ölenlerin sayısının 194'e çıktığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında şiddetlenen çatışmalarda ölenlerin sayısının 194'e, yaralı sayısının da 884'e çıktığını açıkladı.

DSÖ'nün Yemen'deki ofisinden yayımlanan raporda, ülkede son dönemde şiddetlenen çatışmalarda 23 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

Taiz, Hudeyde, Marib, Lehc ve Hadramevt ile diğer bölgelerde çatışmaların arttığı aktarılan raporda, 23 Ağustos'a kadar 350 olan toplam ölü ve yaralı sayısının 5 Eylül itibarıyla 1078'e çıktığı, bunlardan 884'ünün yaralananlar, 194'ünün de ölenler olduğu bildirildi.

Raporda, 23 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 127 kişinin çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirdiği, 601 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bu 13 gün içinde yaralanma ve can kayıplarının yüzde 208 arttığı, ölüm oranının yüzde 18'le yüksek seyrettiği belirtildi.

Patlama ve bombardımanlar nedeniyle yaralıların hastaneye geç ulaştırıldığına da işaret edildi.

Taiz'de kitlesel yerinden edilmenin yaşandığı, 3 Eylül'den bu yana, çatışmaların yaşandığı cephe hatlarının yakınındaki bölgelerden 3 bin 506 evden yaklaşık 21 bin 36 kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Ayrıca, sağlık hizmeti alması gereken 240 hamile kadın dahil 2 bin 685 kadın ve genç kızın yerinden edildiği kaydedildi.

Taiz, Lehc ve Hudeyde'deki çatışmalarda sağlık tesislerinin doğrudan etkilendiği, 3 sağlık merkezinin hasar aldığı veya hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Yemen'in 9 vilayetinde can kaybı ve yaralanmaların kayda geçtiği, bunların yüzde 74'ünün Taiz ve Hudeyde'de, yüzde 20'sinin de Marib'te olduğu paylaşıldı.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar Yemen'in çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA