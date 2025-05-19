Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78. Toplantısı Başladı

Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78. Toplantısı Başladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78. toplantısına katıldı. Toplantıda, Suriye Sağlık Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısının açılış programına katıldı.

DSA'nın 78. toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Filipinler Sağlık Bakanı Teodoro Javier Herbosa, 78'nci DSA'nın başkanı seçildi.

Bakan Memişoğlu, açılışına katıldığı 78'inci DSA'ya yarın hitap edecek.

DSA'nın açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar da katıldı.

Cenevre'deki temasları kapsamında Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ile bir araya gelen Memişoğlu, görüşmeye ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, "78'inci Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre'de Suriye Sağlık Bakanı Sayın el-Ali ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye'nin yeni hükümetinin izleyeceği sağlık politikaları, yürüteceği sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları ile ülkelerimizin sağlık alanındaki işbirliğine dair geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliklerimizi güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel sağlık meseleleri ve insani krizlerin görüşüleceği DSA'nın 78'inci toplantısı 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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