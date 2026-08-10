Jandarma sporcularından oryantiringde dünya şampiyonluğu

Polonya'da düzenlenen Dünya Master Oryantiring Şampiyonası'nda Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Kaçmaz M40 kategorisinde dünya şampiyonu olurken, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ercan Dudak ise M35B kategorisini birinci tamamladı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Master Oryantiring Şampiyonası Polonya'nın Rzeszow kentinde 42 ülkeden 2 bin 624 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan Jandarma Gücü sporcularından Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Kaçmaz M40 kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ercan Dudak ise M35B kategorisinde birinci olarak müsabakayı tamamladı.

Kaynak: AA