Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'ye Destek Balonları Gökyüzüne Bırakıldı

BAĞCILAR Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlikte konuşan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, "Bugün Gazze'deki kardeşlerimizin, açlık krizleri ve bombalarla öldürüldüğü bir dönemdeyiz. Yaşanan tüm bu zulme rağmen, Bağcılar'daki Müslüman kardeşlerinin onların yanında olduğunu hissettirmek istiyoruz. Onlar için bir yardım duası, bir dayanışma dileği ve sembol olarak Filistin bayrağının renkleriyle balonlarımızı gökyüzüne bırakacağız" dedi.

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 'Gazze'deki Kız Çocuklar İçin Balon Uçuruyoruz' etkinliği düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda yüzlerce kişi, Gazze'deki savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek amacıyla dualar eşliğinde Filistin bayrağındaki renklerle hazırlanan balonları gökyüzüne bıraktı.

'FİLİSTİN BAYRAĞININ RENKLERİYLE BALONLARIMIZI GÖKYÜZÜNE BIRAKACAĞIZ'

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, "Bugün Gazze'deki kardeşlerimizin, açlık krizleri ve bombalarla öldürüldüğü bir dönemdeyiz. Yaşanan tüm bu zulme rağmen, Bağcılar'daki Müslüman kardeşlerinin onların yanında olduğunu hissettirmek istiyoruz. Onlar için bir yardım duası, bir dayanışma dileği ve sembol olarak Filistin bayrağının renkleriyle balonlarımızı gökyüzüne bırakacağız. Halkımızın desteği bizimle, gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün kendi kızımla birlikte geldim; inşallah biz de bir balon uçuracağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DEKİ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN FİLİSTİN BAYRAĞI RENKLERİNDE BALONLARI GÖKYÜZÜNE BIRAKACAĞIZ'

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Güneş, "Bugün, 11–14 Ekim Dünya Kız Çocukları Haftası kapsamında, Gazze'de hala süren zulme dikkat çekmek istedik. Her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da, orada işlenen insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasında bizim de bir katkımız olsun istedik. Bu nedenle, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları olarak, ilçemizdeki gençler ve vatandaşlarımızla birlikte Bağcılar Meydanı'nda Gazze'deki kız çocukları için Filistin bayrağı renklerinde balonları gökyüzüne bırakacağız" dedi.