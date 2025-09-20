Haberler

Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nde Kök Hücre Bağışı Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEMA Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 18-50 yaş arasındaki sağlıklı bireylerin kök hücre bağışçısı olabileceğini ve Türkiye'de kök hücre bağışçı adaylarının 1 milyonu aştığını belirtti.

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Altuntaş, yazılı açıklamasında, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nün dünya çapında her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlandığını anımsattı.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan 18-50 yaş arası herkesin kemik iliği bağışçısı olabileceğini bildiren Altuntaş, kök hücre vericisi olmanın insan sağlığı üzerinde hiçbir ciddi riski bulunmadığını vurguladı.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) kurulmasıyla 2014'ten bu yana kök hücre bağışçı adayı sayısının 1 milyonu aştığını, 30 bine yakın da eşleşme gerçekleştiğini aktaran Altuntaş, "İlik bekleyen binlerce hastaya nakil işlemi yapılmıştır. Akraba dışı nakillerin artık yüzde 90'ından fazlası kendi bankamızdan olmaktadır." bilgisini paylaştı.

Fevzi Altuntaş, bağışta bulunmak isteyenlerin Kızılay Gönüllü Verici Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezlerine başvurabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük

Trump uluslararası sulardaki tekneyi gözünü kırpmadan vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.