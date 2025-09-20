Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nde Kök Hücre Bağışı Vurgusu

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Altuntaş, yazılı açıklamasında, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nün dünya çapında her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlandığını anımsattı.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan 18-50 yaş arası herkesin kemik iliği bağışçısı olabileceğini bildiren Altuntaş, kök hücre vericisi olmanın insan sağlığı üzerinde hiçbir ciddi riski bulunmadığını vurguladı.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin (TÜRKÖK) kurulmasıyla 2014'ten bu yana kök hücre bağışçı adayı sayısının 1 milyonu aştığını, 30 bine yakın da eşleşme gerçekleştiğini aktaran Altuntaş, "İlik bekleyen binlerce hastaya nakil işlemi yapılmıştır. Akraba dışı nakillerin artık yüzde 90'ından fazlası kendi bankamızdan olmaktadır." bilgisini paylaştı.

Fevzi Altuntaş, bağışta bulunmak isteyenlerin Kızılay Gönüllü Verici Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezlerine başvurabileceğini kaydetti.