Dünya İnternet Konferansı 2025'te Başladı: 600'den Fazla Şirket Katılıyor

Dünya İnternet Konferansı 2025'te Başladı: 600'den Fazla Şirket Katılıyor
Güncelleme:
6 Kasım'da Çin'in Wuzhen kentinde başlayan 2025 Dünya İnternet Konferansı'nda 600'den fazla yerli ve yabancı şirket, 1.000'den fazla yapay zeka ürünü sergilemeye başladı.

TONGXİANG, 6 Kasım (Xinhua) -- 2025 Dünya İnternet Konferansı İnternetin Işığı Fuarı perşembe günü Çin'in Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde başladı. Fuarda 600'den fazla yerli ve yabancı şirket, 1.000'den fazla son teknoloji yapay zeka ürünü sergiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
