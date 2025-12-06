Antalya'da 'Gönüllülük Ödülleri' programı düzenlendi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle program gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk gençliğinin ihtiyaç duyulduğunda vatan hizmetine koşan bir gençlik olduğunu söyledi.

Her toplumda olduğu gibi bu toplumda da desteğe ihtiyaç duyan insanların bulunduğunu aktaran Şahin, "Devletimiz her zaman bu kişilerin yanlarında ancak onların yaşadığı travmayla ilgilenecek, dertleşecek, gerekirse beraber ağlayacak bir omuza da ihtiyaçları var. İşte gönüllülük böyle bir şeydir." dedi.

İyiliğin ve gönüllülüğün toplumun ilerlemesini sağlayan en önemli değerler olduğunu belirte Şahin, dünyayı iyileştirecek olanın karşılık beklemeden gönüllü olarak iyilik yapan insanlar olduğunu kaydetti.

Gençlerin yaptıkları gönüllü çalışmalarla Türkiye'nin geleceğini güçlendireceklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"İyiliği ne kadar artırırsak o kadar gelişir, o kadar medenileşiriz. Ama bunu samimiyetle, karşılık beklemeden yapmak gerekir. Hedefimiz iyi olmak, iyilerden olmak, safımızı belli etmektir. Bunu yaptığınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz, üstelik bu iyilik halini çevrenize de yayacaksınız çünkü iyilik bulaşıcıdır. Sizler bu milletin helal lokmalarıyla büyüdünüz. İnşallah daha da çoğalacaksınız ve yaptığınız iyiliklerle, çalışmalarınızla bunun karşılığını vereceksiniz. Sizlerle birlikte Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir."

Konuşmaların ardından Şahin ve protokol üyeleri Antalya gençlik merkezleri, genç ofisler ile çeşitli kurum ve kuruluş gönüllülerine ödüllerini verdi.

Törene, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İsmail Öntaş, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.