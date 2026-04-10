Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı

Orta Doğu’daki ateşkes kararı petrol fiyatlarını düşürdü, akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı. Gece yarısı motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı. Bu indirimin ardından tarihi rekorlar kıran motorinin fiyatı 73 lira seviyesine geriledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı’nın petrol geçişine kapatılması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krize neden oldu. Bu gelişmeler Brent petrol fiyatlarını yukarı çekerken akaryakıtta peş peşe zamlar yaşandı.

ATEŞKES SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda taraflar, yaklaşık 40 gündür süren saldırılara iki haftalık ara verilmesi konusunda uzlaştı. Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM

10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,18 TL, motorinin litre fiyatı 72,43 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL oldu.
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 62,03 TL, motorin 72,28 TL, LPG 34,39 TL seviyesine geriledi.
  • Ankara’da benzinin litre fiyatı 63,15 TL, motorin 73,56 TL, LPG 34,87 TL olarak belirlendi.
  • İzmir’de ise benzin 63,43 TL, motorin 73,84 TL, LPG 34,79 TL’den satışa sunuldu.
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih verildi

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih verildi
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMengele:

1 lira indir 20 lira kaldir ne güzel

Haber YorumlarıRealist:

Motorinin rafineri fiyatı 28 tl... Benzin 25 tl.... Boşuna indirrim demeyin ..

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

zam gelince kallavi indirim gelince asgari bumu adalet

Haber YorumlarıTunahan Ender:

Hayatımıza ucuzluk geldi

Haber Yorumlarısezgin efe:

ne tarihi indirim bee yazık size yazıkk

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

"Belediye başkan yardımcısıyım" dese de garsonlar acımadı
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor

O ilimizde alarm! Valilik konutu boşaltılıyor
