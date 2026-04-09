Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

  • Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçta kırmızı kart görerek oyun alanından ihraç edildi.
  • Çaykur Rizespor'un puanı 33'e yükselirken, Samsunspor 36 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig’de ertelenen 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor’u 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde net bir galibiyet elde etti.

İLK YARIDA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Rizespor, 39. dakikada Loide Augusto’nun golüyle öne geçerken, 43. dakikada Attila Mocsi farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Qazim Laçi, 45+3. dakikada attığı golle skoru 3-0’a taşıdı.

AUGUSTO FARKI DÖRDE ÇIKARDI

İkinci yarıya da etkili başlayan Rizespor, 50. dakikada bir kez daha Loide Augusto ile gol buldu ve farkı dörde yükseltti. Ev sahibi ekip, maç boyunca üstün oyununu sürdürerek rakibine fırsat tanımadı.

SAMSUNSPOR’A TESELLİ GOLÜ GEÇ GELDİ

Samsunspor, karşılaşmanın son anlarında gol bulabildi. 90+3. dakikada Cherif Ndiaye’nin attığı golle fark üçe inse de bu gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

FINK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 40. dakikasında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, dördüncü hakemle yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görerek oyun alanından ihraç edildi. 58 yaşındaki teknik adam, bir sonraki hafta oynanacak Eyüpspor maçında takımının başında olamayacak.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 33’e yükseltirken, Samsunspor 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek, Samsunspor ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
