Haberler

Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık Haber Videosunu İzle
Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred’in sezon sonunda Atletico Mineiro’ya transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de sezon sonu için ilk ayrılık kararı netleşti. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred’in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

ROTA ATLETICO MINEIRO

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred transferinde en güçlü aday konumunda. Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen bu hamlenin yaz transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin kolaylık sağlayacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerinin son döneminde ülkesine dönmek isteyen Fred’e anlayış gösterdiği ifade edildi. Transfer için yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI VE PLANLAMA ETKİLİ OLDU

Bu sezon 40 maçta forma giyen Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ligin ikinci yarısında zaman zaman ilk 11’deki yerini kaybeden deneyimli oyuncunun, teknik heyetin gelecek planlamasında geri planda kaldığı öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

"Belediye başkan yardımcısıyım" dese de garsonlar acımadı
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü

"Belediye başkan yardımcısıyım" dese de garsonlar acımadı
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor

O ilimizde alarm! Valilik konutu boşaltılıyor
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi