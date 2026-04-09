'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı espri nedeniyle “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sahne aldığı bir stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeler kullanan komedyen Tuba Ulu hakkında adli işlem başlatıldı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; gösteride sarf ettiği sözlerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, Ulu’yu gözaltına aldı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ulu’ya, “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret” suçlaması yöneltildi. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, bazı kullanıcılar ifadeleri eleştirirken bazıları ise durumu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Soruşturmanın seyrine göre Ulu’nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com