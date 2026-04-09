Haberler

"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı espri nedeniyle “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sahne aldığı bir stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeler kullanan komedyen Tuba Ulu hakkında adli işlem başlatıldı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; gösteride sarf ettiği sözlerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, Ulu’yu gözaltına aldı.

"TARİHİ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HAKARET" SUÇALAMASI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ulu’ya, “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret” suçlaması yöneltildi. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından sosyal medyada farklı görüşler öne çıkarken, bazı kullanıcılar ifadeleri eleştirirken bazıları ise durumu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Soruşturmanın seyrine göre Ulu’nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu güzel haber haddini bilecek herkes

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

