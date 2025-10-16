Dünya Gıda Günü: Gıda İsrafına Dikkat Çekildi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Baydar, açıklamasında, Dünya Gıda Günü'nün, 150'den fazla ülkede düzenlenen etkinliklerle gıdanın önemi, güvenliği ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığına vurgu yaptı.

Bu yıl "Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" temasıyla kutlandığını belirten Baydar, Muğla'da halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için üretimin her adımında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmekte olduklarını, bu yıl içinde 19 bin 120 denetim gerçekleştirerek, 669 numunenin kontrollerini yaptıklarını ifade etti.

Baydar, il genelinde aktif olarak görev yapan 99 gıda kontrol görevlisiyle çalışmaların sürdürüldüğü ve "ALO 174 Gıda Hattı"na gelen her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Yıl başından itibaren 15 Ekim'e kadar 935 başvurunun değerlendirmesini yaptıklarına işaret eden Baydar, vatandaşları bilgilendirerek 512 idari yaptırım kararını uyguladıklarını aktardı.

Baydar, gıda israfının küresel ölçekte ciddi bir sorun haline geldiğine de değinerek, şöyle devam etti:

"Gıda israfı, üretilen gıdaların ölçüsüz veya bilinçsizce tüketilmeden çöpe gitmesidir. Dünyada her yıl gıdaların yaklaşık üçte biri kaybedilmekte ya da israf edilmektedir. Türkiye'de ise kişi başına yılda ortalama 93 kilogram yiyecek çöpe atılmaktadır. Bu, tüketime hazır gıdaların yüzde 17'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor."

Küresel olarak bakıldığında, üretilen tüm gıdaların üçte birinden fazlasının israf edilerek çöpe atıldığına dikkati çeken Baydar, oysa dünya üzerinde her dokuz kişiden biri açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Baydar, bu tablonun gıdanın ne kadar değerli olduğunu açıkça gösterdiğini, gıda israfının önlenmesinin insanlık için ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.