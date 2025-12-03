Gaziantep ve çevre illerde Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Özel Gaziantep Gören Eller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri, Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Çeber, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuşmasında, engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve engelleri değil imkanları konuşan bir şehir için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Programda, engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yaparak kullanıma uygun hale getiren kurumlara "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisi sundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Vali Hasan Şıldak'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, engelli çocuklar çeşitli gösteriler sundu.

Engelliler tarafından yapılan el emeği ürünler salon girişinde sergilendi.

Törene, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, diğer protokol üyeleri, çok sayıda engelli öğrenci ve aileleri katıldı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Nikah Sarayı'nda yapılan etkinlikte, engelli vatandaşlar tarafından hazırlanan tablo ve ürünler sergilendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, konuşmasında, engelli bireylerin hayatlarına dokunmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de engelli vatandaşlara yönelik birçok program ve destek sunduklarını belirtti.

Programda engelli bireylere 9 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programda, Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri müzikli gösteri sundu ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları defileyi sergiledi.

Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Salcan, engellilerin yaşam alanlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Program, özel eğitim öğretmenlerinin korosuyla sona erdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.