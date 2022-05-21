Dünya Ekonomik Forumu başladı - Haberler

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Dünya Ekonomik Forumu başladı

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Forumda 100'den fazla ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı yer alacak. Dört gün sürecek zirveye siyaset ve iş dünyası liderlerinin yanı sıra Uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve dini temsilciler bir araya gelecek.

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre, Güncel, Haberler

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