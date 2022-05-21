Dünya Ekonomik Forumu başladı - Haberler

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Forumda 100'den fazla ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcı yer alacak. Dört gün sürecek zirveye siyaset ve iş dünyası liderlerinin yanı sıra Uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve dini temsilciler bir araya gelecek.