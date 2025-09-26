Haberler

Dünya Eczacılar Günü'nde Kayseri'de Fidan Dikimi Etkinliği

Güncelleme:
Güncelleme:
Haberler
Kayseri'nin Talas ilçesinde Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla Ali Dağı'nda düzenlenen etkinlikte, eczacılık öğrencileri ve öğretim üyeleri fidan dikti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eczacıların toplum sağlığındaki önemine vurgu yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla Ali Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri, çam ve meyve fidanı dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eczacılığın yalnızca ilaç ve tedaviyle sınırlı bir meslek olmadığını, aynı zamanda toplum ve çevre sağlığına duyarlılığı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğin eczacıların topluma katkısının güzel bir örneği olduğunu kaydeden Yalçın, insan sağlığına hizmet eden eczacıların doğaya nefes olacak çalışmada yer almasının son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
