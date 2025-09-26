Dünya Eczacılar Günü'nde Kayseri'de Fidan Dikimi Etkinliği

Kayseri'nin Talas ilçesinde 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla Ali Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri, çam ve meyve fidanı dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eczacılığın yalnızca ilaç ve tedaviyle sınırlı bir meslek olmadığını, aynı zamanda toplum ve çevre sağlığına duyarlılığı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğin eczacıların topluma katkısının güzel bir örneği olduğunu kaydeden Yalçın, insan sağlığına hizmet eden eczacıların doğaya nefes olacak çalışmada yer almasının son derece anlamlı olduğunu ifade etti.