Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" başladı.

" Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde düzenlenen açılış programına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgenin çok büyük tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgede belediye tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla antik kentin büyük kısmının gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Aslan, "Doğru bir adımı, doğru bir yerden başlatıyoruz. Konuralp Gazi türbesinin önünden Dünya Düzce Günleri'ni başlattık. 1323 yılından bu tarafa 'Düzce Bizim' diyoruz. Türkiye'nin en genç ve 81'inci vilayeti Düzce. Cumhuriyetimizin en genç ili. Gençliği, asaleti ve dinamizmi iç içe bir kent Düzce." diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de etkinliğin geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Dünya Düzce Günleri'ni kimliğimizin, aidatımızın başlangıç noktası olan Konuralp Gazi Türbesi önünden başlatıyoruz." dedi.

Düzce'nin plaka kodu olan 81 numarası referans alınarak 8. ayın 1'ine denk gelen tarihte kutlanan Dünya Düzce Günleri kapsamında Anıtpark meydanında 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve sanatsal gösteriler düzenlenecek.