Dünya Çevre Günü'nde Öğrencilere Deniz Temizliği Eğitimi

SAMSUN'da dalgıçlar, Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Karadeniz'de dip temizliği yaptı. Denizden çıkanlar ilkokul öğrencilerini şaşırttı. Gıda Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Denizlerimizden atıklar çıkıyor. Çocuklarımız bile büyüklerinden utandılar. Bundan sonra inşallah kimseye attırmayacağız. Deniz hayattır, o da balıkların hayatıdır" dedi.

Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın iş birliğiyle, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 'Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Canik Balıkçı Barınağı sahilinde yapılan etkinliğe Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya ve Mustafa Kemal İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri katıldı. Denizden çıkarılan terk edilmiş ağ, plastik şişe, teneke kutu ve araç lastikleri gibi çevreyi tehdit eden atıklar, öğrencilere sergilendi. Dalgıçların denizden çıkarttıkları atıkları gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler ayrıca deniz dibinden çıkarılan kabuklu deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı bularak hem doğayı keşfetti hem de kirletilmemesi gerektiğini öğrendi.

'AMACIMIZ BU FARKINDALIĞI ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRMAK'

Atıkları gören çocukların bile büyüklerden utandığını dile getiren Gıda Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizde yoğun faaliyet gösteren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz hem Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız ve öğrencilere özellikle mavi vatanın yani balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesiyle alakalı bir farkındalık olması açısından 4'üncü sınıf öğrencilerimize her yıl yaptığımız çevre haftası dolayısıyla birlikteyiz. Biraz önce gördünüz o kadar denizlerimizden atıklar çıkıyor. Çocuklarımız bile büyüklerinden utandılar. Bundan sonra inşallah kimseye attırmayacağız, gördüğümüz zaman. Bu balıklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar, daha fazla olmasını sağlar. Dolayısıyla denizlerimizi, çevremizi, yaşadığımız ortamızı kirletmeyeceğiz. Kirletenleri uyaracağız, denize hiçbir çöp atmayacağız. Çöp bidonuna atacağız, özellikle plastikleri. Deniz hayattır, o da balıkların hayatıdır. Dolayısıyla amacımız bu farkındalığı çocuklarımıza kazandırmak" diye konuştu.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: SAMSUN,