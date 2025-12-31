Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu 2026'ya "Merhaba" Dedi

(ANKARA) - Dünya, yeni yıla girmeye hazırlanırken Yeni Zelanda başta olmak üzere Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri, 2026'ya giren ilk ülkeler oldu. Milyonlarca kişi yeni yılın ilk saniyelerini coşkuyla karşıladı.

Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl kutlamalarının vitrini oldu. Türkiye saatiyle (TSİ) 14.00'te yeni yıla giren Yeni Zelanda, Auckland ve Wellington kentleri başta olmak üzere renkli kutlamalar eşiliğinde 2026 yılını karşıladı. Yeni Zelanda'dan bir saat önce ise Pasifik Okyanusu'ndaki küçük ada ülkerinden Samoa ve Tonga adaları Türkiye saatiyle 13.00'te yeni yıla 'merhaba' dedi. Kiribatı adaları da yeni yıla TSİ 12.00'de "merhaba" dedi.

Türkiye saatiyle 16.00'da yeni yıla girecek olan Avustralya'nın Sydney kentinde de yerel saatle 21.00'de düzenlenen havai fişek gösterisiyle yeni yıl kutlamaları başladı.

Saat farkları nedeniyle ilkin Pasifik'te başlayan kutlamalar, batıya doğru ilerleyerek Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına yayılacak. Böylece dünya genelinde yeni yıl yaklaşık 26 saatlik bir zaman dilimi içinde karşılanmış olacak.