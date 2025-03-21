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Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

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Dün gece gerçekleşen gösterilerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir" dedi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 16 polisin de yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

53 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI, 16 POLİS MEMUR YARALI

Dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu gösterilerde 16 polis memurunun yaralandığını ifade etti.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve

-"Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;

- 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,

- Kamu Malına Zarar Verme ve

- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (51)

Haber Yorumları7tnmgr9zvk:

İçten içe ülkeyi karıştırmak istiyorlar. İmamoğlu denilen adam sağlam bir adam değil. Yurtdışı beslemeli bir proje.

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Haber YorumlarıMustafa Kinali:

Cumhur baskani ekrem imamoğlu Catlayin hatta gebersenizde onu sececegiz Ayakkabi kutularini unutmayin baliklar

Yorum Beğen644
Yorum Beğenme324
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Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

BİR HIRSIZI, BİR RÜŞVETÇİYİ, BİR SUÇ LİDERİNİ AKLAMA ÇABASIDIR BU. ERDOĞAN ÇALIYOR DİYE YULLARDIR YIRTINAN GRUP. ŞİMDİ BİZİM LİDERİMİZ NİYE AZ ÇALIYOR SERBEST BIRAKIN ÇOK ÇALSIN DİYE YIRTINIYOR. ORADA SAĞA SOLA POLİSE SALDIRMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAYAVAKTIR. İMAMOĞLU HIRSIZZDIR CEZASINI ÇEKECEKTİR. HIRSIZ DEĞİLSE SERBEST KALACAKTIR. BOŞUNA POLİSE ASKERE SİVİL HALKA ZARAR VERMEYİN. YARIN AYNI HESABA SİZLER ÇEKİLECEKSİNİZ. ŞÜPHENİZ OLMASIN

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Haber YorumlarıErdal Suna:

Gecmis olsun emniyet kuvvetlerime allahim acil sifaler versin ins

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Haber Yorumlarısüleyman kahraman:

Sokağa çıkın diyen özgür neden hala alınmadı.

Yorum Beğen137
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

POLISLIK YAPILACAK IS DEIL..SIYASETCILERIN KUKLASI OLMUS GENCECIK COCUKLAR..ADALETIN OLMADIGI YERDE POLIS OYUNCAK OLUR ANCAK

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Haber YorumlarıTrabzon61:

Olup bitenler kesinlikle masum degil buyuk bir oyun oynaniyor. Ateş olmayan yerden duman cıkmaz. Allah devletimizi her turlu fitne fesatan seytanin serrinden korusun Insallah kotulere firsat vermesin guvenlik guclerimize guc kuvvet versin.

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

CHP ve yasadısı örgütler en iyi bildiği işi yapıyor aynı gezideki gibi fitneci lik zaten başka işe yaramazlar

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Haber YorumlarıEfe35:

Selahattin Demirtaşın yolundan gidiyor CHP. Sonu selo gibi olacak

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Haber YorumlarıLaboratuvar Ogretmen:

Siyasi bir düşüncem yok ama İmamoğlu olayı geçmiş süreçleri düşününce bu işte bir iş var dedirtiyor insana.. Anketler Mansur Yavaşı gösterilirken onu bir kenara attılar. Daha aday değilken miting yapıp süreci hızlandırılması tek aday olması, diplomayı sınav puanıyla kazanmamış olması, hakkındaki şikayetleri CHPli taraf tarafından yapılmış. Yani altından da bir şeyler çıkıyor. Güven vermeyen bu kişi neden el üstünde tutuluyor

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