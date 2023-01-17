Dün Çin'de bugün ise Kolombiya'da! "Zombi insan" iddiası sosyal medyayı sallıyor

Geçtiğimiz günlerde Çin'de çekilen bir videoda, metroda seyahat eden genç bir kadının üzerine atladığı erkeğin yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Görüntülerin ardından "Zombi insan" iddiaları sosyal medyayı kasıp kavururken bugün Kolombiya'da çekildiği ifade edilen bir videoda da hastaneye yatırılan genç bir adamın yatağından doğrulduğu ve tuhaf hareketler yaptıktan sonra sağlıkçıların müdahalesiyle yatağına yatırıldığı anlar yer aldı.