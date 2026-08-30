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Dumlupınar Şehitliği 30 Ağustos'ta Ziyaretçi Akınına Uğradı

Dumlupınar Şehitliği 30 Ağustos'ta Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği programda şehitlik Türk bayraklarıyla donatıldı; ziyaretçiler şehit mezarlarına çiçek bırakıp dua etti. Adana'dan motosiklet grubuyla gelen Hakan Göde, bu anlamlı günün herkes tarafından anılması gerektiğini ve kahramanlıkların unutulmaması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte program düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu binlerce kişi abideyi ziyaret etti. Şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua okuyan ziyaretçiler, 500 şehit mezarının bulunduğu alanda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

ADANA'DAN ŞEHİTLİĞİ ZİYARET GELDİLER

Şehitliği ziyaret etmek için motosikletli grupla Adana'dan geldiklerini ifade eden Hakan Göde, Türkiye'nin birçok noktasından motosiklet gruplarının Dumlupınar Şehitliği'ne konvoy halinde geldiğini söyledi. Her yıl ziyaret için Dumlupınar'a geldiklerini anlatan Göde, "Biz şehitliği ziyaret etmek için Adana'dan geldik ama tüm Türkiye burada. Türkiye Chopper Motor Kulübü üyeleri bu anlamlı günde motor camiası, diğer gruplar burada. 30 Ağustos hepimizin anması gereken, bizden sonraki nesillerinde mutlaka burada olması gereken, bu maneviyatı yaşaması gereken bir gün. Umarım bir daha o günleri yaşamayız ama kahramanlıklarımız sonsuza kadar sürer. Biz de bu günleri unutmadan geleceğe güvenle bakarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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