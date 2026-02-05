Haberler

Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde çıkan yangında 19 hükümlü dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında, dumandan etkilenen hükümlü sayısı 19'a ulaştı. 3 hükümlü hastanede tedavi edilirken, 16'sı taburcu edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN HÜKÜMLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Sakarya'da, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangında, dumandan etkilenen hükümlü sayısı 19'a yükseldi. Hükümlü kadınlardan 3'ünün hastanelerde tedavisi sürerken, 16'sının taburcu olarak cezaevine geri götürüldüğü bildirildi.

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı