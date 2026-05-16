Haberler

Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda freni arızalanan kum yüklü kamyon, 7 araca çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler