Kahramanmaraş'ta freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda freni arızalanan kum yüklü kamyon, 7 araca çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.
H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı