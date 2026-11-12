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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, AA Kahramanmaraş Bürosu'nda bilgi aldı

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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, AA Kahramanmaraş Bürosu'nda bilgi aldı
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret ederek ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette AA Kahramanmaraş Bürosu Sorumlusu İzzet Mazı ile belediyenin ilçedeki hizmetleri ve devam eden projeleri ele alındı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

AA Kahramanmaraş Bürosu Sorumlusu İzzet Mazı tarafından karşılanan Akpınar, ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Dulkadiroğlu Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği hizmetler ve devam eden projeler ele alındı.

Akpınar, kent gündemine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

Kaynak: AA
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