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Şanlıurfa'da Eniştesinin Dükkanını Basıp Pompalı Tüfekle Yaraladı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Eniştesinin Dükkanını Basıp Pompalı Tüfekle Yaraladı: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 yaşındaki Abdullah B., eniştesi İzzet Y.'nin kuaför dükkanını pompalı tüfekle basarak yaraladı. Saldırı sonrası aileler arasında çıkan sokak kavgasında 3 kişi daha yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da Abdullah B. (16), dükkanını bastığı eniştesini pompalı tüfekle yaraladı. Saldırı sonrası aileler arasında çıkan kavgada da 3 kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 398'inci Sokak'ta meydana geldi. İzzet Y. ile eşi dün gece saatlerinde kavga etti. Aileler araya girerken bugün Abdullah B., eniştesi İzzet Y.'nin kuaför dükkanına gitti. Abdullah B., burada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzet Y. yaralandı, iş yerinde bulunan müşteriler panikle dükkandan kaçtı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası iki aile bu kez sokakta karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya yaralı olan İzzet Y. de karıştı. Bu kavgada da İzzet Y.'nin kardeşi Halil Y., Abdullah B. ve Muhammet B. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, toplam 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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