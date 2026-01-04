Duhok'ta yoğun kar altında yapılan geleneksel düğün renkli görüntülere sahne oldu

Irak'ın Duhok kentinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan bir köyde geleneksel usullere göre yapılan düğün, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köy yollarının kapanmasına ve bazı araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Berçi köyünde olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan düğün dikkat çekti.

Yoları kapanan köyde yapılan geleneksel düğün, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, renkli görüntüleri ile büyük beğeni topladı.

Neçir Hacı ile Rojin Neheli'nin düğünü, baba evinde ağabeyi tarafından geline kemer bağlama töreni ile başladı, ardından oluşturulan düğün alayıyla kutlamalar devam etti.

Geleneklere uygun olarak düzenlenen düğünde gelin ve damat ata bindirilirken, köyün ileri gelenleri alayın önünde yürüdü. Köy halkı da alaya eşlik etti.

Düğün alayına katılanlar, yürüyüş boyunca dua içerikli ve "gorani" olarak adlandırılan yerel türküler söyleyerek damadın evine kadar ilerledi. Beyaza bürünmüş köyde, geleneksel kıyafetlerini giyen davetliler yoğun kar yağışı altında halay çekerek kutlamalara neşe kattı.

Düğün alayının damadın evine varması sonrasında ailenin büyüğü içi şeker dolu testiyi yere vurarak kırmaya çalıştı.

Kar nedeniyle kırılmayan testi birkaç defa daha yere vuruldu ve çocuklar şekerlere kavuştu.

Daha sonra dua ile gelin eve alındı, davetlilere yemek ikramında bulunuldu.