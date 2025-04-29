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Duhok'ta PKK Saldırısında 2 Peşmerge Yaralandı

Duhok'ta PKK Saldırısında 2 Peşmerge Yaralandı
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Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın bomba yüklü insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda IKBY'ye bağlı 2 Peşmerge yaralandı. Geçtiğimiz gün de benzer bir saldırıda 3 Peşmerge yaralanmıştı.

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 Peşmerge'nin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü dün de Amedi ilçesinde aynı bölgede karakol kurma hazırlığı yapan Peşmerge güçlerine saldırarak 3 Peşmerge'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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