Duhok'ta PKK Saldırısında 2 Peşmerge Yaralandı
Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın bomba yüklü insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıda IKBY'ye bağlı 2 Peşmerge yaralandı. Geçtiğimiz gün de benzer bir saldırıda 3 Peşmerge yaralanmıştı.
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 2 Peşmerge'nin yaralandığı belirtildi.
Terör örgütü dün de Amedi ilçesinde aynı bölgede karakol kurma hazırlığı yapan Peşmerge güçlerine saldırarak 3 Peşmerge'yi yaralamıştı.
Kaynak: AA / Güncel