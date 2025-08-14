Düğünde Tabancayla Hava Ateşi: Bir Kişi Yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düğünde havaya ateş ederken tabancası tutukluk yapan Caner Yılmaz'ın (30) silahından çıkan kurşun Hasan Pamuk'u (27) yaraladı. Yılmaz çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çevresu köyündeki düğünde meydana geldi. O.K ve H.K. çiftinin düğüne gelen ve havaya tabancayla ateş eden Caner Yılmaz'ın tabancası bir süre sonra tutukluk yaptı. Yılmaz'ın kontrolü yaptığı tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi düğündeki konuklardan Hasan Pamuk'a isabet etti. Omzundan vurulan Pamuk, davetliler tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tabancayı ateşleyen Caner Yılmaz ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Pamuk ise Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.