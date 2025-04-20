Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Düğünde Sigara İçirilen Çocuk: Anne Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düğün sırasında sigara içirilen 3 yaşındaki çocuğun annesi hakkında soruşturma başlatıldı. Anne S.B., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden rapor talep ettiği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.