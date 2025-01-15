Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Düğünde Maganda Kurşunuyla Yaralanan 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düğünde Maganda Kurşunuyla Yaralanan 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu başına mermi isabet eden 9 yaşındaki Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde ateşlenen maganda kurşunuyla yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutlu Mahallesi'nde 4 gün önceki bir düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kemal Azgın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak'taki düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden Kemal Azgın ağır yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
img

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
img

Ölmek üzere olan yavrusunu ağzında veterinere getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.