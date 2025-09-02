Düğünde Gözaltı Gerginliği: Polis Biber Gazı Kullandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis, aranması olan kişiyi sokakta düzenlenen düğün esnasında gözaltına almak istedi. Bir grup ekiplere engel olmak isterken yaşanan arbedede polis, biber gazı ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde satışından çok sayıda suç kaydı bulunan Olcay B.'nin bir düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleriyle birlikte harekete geçti. Düğüne gelen ekipler, Olcay B.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada şüphelinin yakınları, polis ekiplerine engel olup şüpheliyi vermek istemeyince ekipler biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Yaşanan arbede sırasında fenalaşan bir kadın ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olcay B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.