Düğünde Gözaltı Gerginliği: Polis Biber Gazı Kullandı

Düğünde Gözaltı Gerginliği: Polis Biber Gazı Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir düğün esnasında aranması olan bir kişinin gözaltına alınmak istenmesi sırasında yaşanan arbede nedeniyle polis biber gazı kullandı ve havaya ateş açtı. Olayda bir kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis, aranması olan kişiyi sokakta düzenlenen düğün esnasında gözaltına almak istedi. Bir grup ekiplere engel olmak isterken yaşanan arbedede polis, biber gazı ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde satışından çok sayıda suç kaydı bulunan Olcay B.'nin bir düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleriyle birlikte harekete geçti. Düğüne gelen ekipler, Olcay B.'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada şüphelinin yakınları, polis ekiplerine engel olup şüpheliyi vermek istemeyince ekipler biber gazı kullanıp havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Yaşanan arbede sırasında fenalaşan bir kadın ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olcay B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Dursun Özbek gözünü kararttı! 25 milyon euroluk dev teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma kışlada değil, tarlada nöbet tutuyor: Kilosu rekor seviyeleri gördü

Asker kışlada değil, tarlada! Hasadı başladı, kilosu rekoru gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.