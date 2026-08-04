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Edebiyat Öğretmenine Mizahi Hurda Otomobil Hediyesi

Edebiyat Öğretmenine Mizahi Hurda Otomobil Hediyesi
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NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde düğün yapan edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ve öğretmen Zehra Aydın çiftine, damadın arkadaşları tarafından evlilik ve pişmanlık temalı mizahi yazılarla süslenmiş hurda bir otomobil hediye edildi. Arkadaşlar, çekiciyle getirdikleri aracı düğün konvoyuyla kent merkezinde gezdirerek çifte unutulmaz bir anı yaşattı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın çiftine düğünlerinde, damadın arkadaşları tarafından üzerinde çeşitli mizahi yazıların olduğu hurda otomobil hediye edildi.

Gülşehir ilçesi Yeni Yaylacık Mahallesi'nde dünyaevine giren edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın'a, damadın arkadaşları sürpriz bir düğün hediyesi hazırladı. Çifte unutulmaz bir anı bırakmak isteyen arkadaşları, hurda bir otomobili mizah içeren yazıların olduğu pankartlarla süsleyerek düğün hediyesi yaptı. Düğün öncesinde hazırlık yapan Yasin Hezenci, Şeref Ödemiş, Samet Oğuz ve Erol Demirkol hurdaya ayrılmış bir otomobili satın alıp aracın farklı yerlerini 'evlilik' ve 'pişmanlık' temalı yazılarla süsledi. Pankartlarda; 'Ben çekiciyle zorla gidiyorum, damat kendi ayaklarıyla tuzağa yürüyor', 'En büyük hasarı nikahta aldı', 'Kaportadaki göçük düzelir, sendeki çöküş ömür boyu' gibi esprili yazılar yer aldı. At kafası ve ayı maskesi giyen damadın arkadaşları, otomobili düğün evine getirip davetlilerle röportaj yaptı. Daha sonra çekiciye yüklenen araç, Nevşehir kent merkezinde düğün konvoyuyla birlikte gezdirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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