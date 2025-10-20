Haberler

Düğün Sonrası Yola Geçmeye Çalışırken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Düğün Sonrası Yola Geçmeye Çalışırken Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, düğün sonrasında yola geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Korkmaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, yakınlarının düğünü sonrası salondan çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Yusuf Korkmaz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katılan Yusuf Korkmaz, salondan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken S.Ç. yönetimindeki 20 P 3939 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
