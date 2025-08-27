Düğün Sonrası Rastgele Ateş Açılması: Damat Hayatını Kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki bir salonda dün yapılan düğün merasiminin ardından Turpçu köyüne giden gelin ve damat, evlerine doğru uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali Karaca (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili F.K'nin ardından eşi H.K. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan karı koca, adliyeye sevk edildi.

F.K. "adam öldürme", eşi H.K. ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

Hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın cenazesinin ise yarın öğle vakti Turpçu köyündeki aile mezarlığında toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.