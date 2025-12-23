Haberler

İzmir'de dekoratif betonun yıkılması sonucu 2 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanması sürdü

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen beton kemer yıkılması sonucu hayatını kaybeden doktor ve eşinin davasında yeni duruşma yaşandı. Sanıklar İ.C. ve G.C.'nin yargılanmasına devam eden mahkeme, İ.C.'nin tutukluluğunu sürdürme kararı verdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor ve eşinin öldüğü olaya ilişkin baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.C. (29) ile tutuksuz sanık babası G.C. (56), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve Güler Baltacı'nın (35) yakınları şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını okuduğu sırada tutuklu sanık İ.C, baygınlık geçirdi. Duruşma salonunda ilk müdahalesi yapılan İ.C, adliyeye çağrılan ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aranın ardından mütalaasını tamamlayan iddia makamı, sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık G.C, oğlunun gereksiz yere cezaevinde kaldığını ileri sürdü.

Sanık İ.C'nin avukatı da müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İ.C'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkaz altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İ.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi N.C. ve babası G.C. serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C. ve G.C. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
