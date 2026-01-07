Kız kardeşlerin iş yerine saldıran şüphelilerden 'alacak' iddiası

ADANA'da düğün organizatörü kız kardeşler Burcu Uğur (39) ve Gizem Köse'nin (42) iş yerine kaldırım taşıyla saldırdığı belirlenen Bülent Y., oğlu Berat Y. ve onun arkadaşı Esat A. gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, kız kardeşlerden alacakları olduğunu öne sürdü.

Olay, 31 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen 2 kişi, Burcu Uğur ve ablası Gizem Köse'nin işlettiği düğün organizasyonu ofisine kaldırım taşıyla saldırdı. İş yerinin camlarını kıran şüpheliler, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanın camlarının kırıldığını fark eden kız kardeşler, polis merkezine giderek, saldırıdan tadilat masrafındaki anlaşmazlığından sorumlu tuttuğu dükkan sahibi Bülent Y.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelilerin Bülent Y., oğlu Berat Y. ve onun arkadaşı Esat A. olduğunu tespit etti. Adreslerine yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, iş yerine saldırdıklarını kabul edip, Uğur ve Köse kardeşlerden alacakları olduğunu öne sürdü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.