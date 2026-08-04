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Düğün Konvoyuna 540 Bin TL Ceza: 6 Araç 60 Gün Trafikten Men Edildi

Düğün Konvoyuna 540 Bin TL Ceza: 6 Araç 60 Gün Trafikten Men Edildi
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyunda trafiği engelleyen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza kesildi, araçlar 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca havaya ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve silah bulunduran 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

ERZURUM'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyunda trafiği engelledikleri belirlenen 6 araç sürücüsüne toplam 540 bin lira ceza uygulandı. Sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos'ta Hınıs ilçesinde, düğün konvoyunun trafiği kısmen engellediği ve havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine inceleme ve araştırma yaptı. Konvoyla ilgili operasyonda 1 taşıma ruhsatlı 9 milimetre tabanca, bu tabancaya ait 28 mermi ile seri numaraları kazınmış 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 2 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı, haklarında, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, seri numaraları kazınmış kurusıkı tabanca bulundurduğu belirlenen 2 kişiye, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında kişi başı 15 bin 29 lira olmak üzere toplam 30 bin 58 lira idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede, düğün konvoyu oluşturup trafiğin akışını engellediği tespit edilen 6 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araç başına 90 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar ayrıca 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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