Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde düğün konvoyunda havaya tüfekle ateş açan şüpheli M.G., yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunda bulunan bir kişi, otomobilin bagajından aldığı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin bagajdan aldığı tüfekle ateş ettiği, ardından uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen M.G., Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

