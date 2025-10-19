Düğün konvoyunda feci kaza! Acı haber geldi
Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda kontrolünü kaybeden otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 24 yaşındaki Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, düğün konvoyunda takla atıp yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Karaca (24), hayatını kaybetti.
Denizli'de çiftin mutlu günü kana bulandı. Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'nde düğün konvoyunda Mehmet Karaca'nın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü.
DÜĞÜN KONVOYUNDA FECİ KAZA
Buldan Adliyesi Bilgi İşlem Servisi'nde çalıştığı belirtilen Karaca, yaralandı. Konvoydaki diğer kişilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.