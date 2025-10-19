Haberler

Düğün konvoyunda feci kaza! Acı haber geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Düğün konvoyunda feci kaza! Acı haber geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda kontrolünü kaybeden otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 24 yaşındaki Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, düğün konvoyunda takla atıp yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Karaca (24), hayatını kaybetti.

Denizli'de çiftin mutlu günü kana bulandı. Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'nde düğün konvoyunda Mehmet Karaca'nın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü.

DÜĞÜN KONVOYUNDA FECİ KAZA

Buldan Adliyesi Bilgi İşlem Servisi'nde çalıştığı belirtilen Karaca, yaralandı. Konvoydaki diğer kişilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.