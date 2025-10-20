Haberler

Düğün Konvoyunda Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 26 yaşındaki Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Cenazesi, görev yaptığı Hükümet Konağı önünde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, düğün konvoyunda, kullandığı otomobilin takla atıp, yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada hayatını kaybeden Mehmet Karaca'nın (26) cenazesi, bilgi işlem biriminde görev yaptığı Buldan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda Mehmet Karaca'nın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Buldan Adliyesi Bilgi İşlem Servisi'nde 2 yıldır çalıştığı belirtilen Karaca, ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Konvoydaki diğer kişilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Karaca, tedaviye alındığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken Mehmet Karaca için Buldan Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Karaca'nın annesi Meral Karaca ve babası Ahmet Karaca'nın yanı sıra Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir Cinkara, Buldan İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, Buldan Adliyesi hakim ve savcıları ile Hükümet Konağı çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Tören Mehmet Karaca'nın hayat hikayesinin okunmasından sonra İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş'ın yaptığı dua ile sona erdi. Cenaze daha sonra Karaca'nın yaşadığı Buldan'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'ne götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
