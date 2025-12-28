Haberler

Arnavutköy'de düğün konvoyu ile trafiği yavaşlatıp havaya ateş açtılar

Güncelleme:
Arnavutköy'de düğün konvoyu sırasında bazı kişiler araçlarının camından sarkarak havaya ateş açtı. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

Arnavutköy'de düğün konvoyu yaparak trafiği yavaşlatan kişilerin bazıları araçların camından sarkarak havaya ateş açtı. O anları, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Çevre Yolu'nda, Sultangazi istikameti Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu yapan araçlar trafiği yavaşlatarak ilerlediği sırada, konvoydaki bir araçta bulunan 2 kişi camdan sarkarak elindeki silahla art arda havaya ateş etti. Olay nedeniyle panik yaşayan diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayrıca, konvoydaki bazı araçların zikzak çizerek ilerlediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekiplerinin, kimliği tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
