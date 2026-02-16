Haberler

Adana'da düğün konvoyu trafiği kesti, çevre rahatsız oldu

Güncelleme:
Adana'da bir düğün konvoyu, trafiği kesip yüksek sesle müzik açarak ve araçların egzoz sesleriyle gürültü yaparak çevre sakinlerini rahatsız etti. Tepkilere neden olan olay, cep telefonlarıyla kaydedildi.

ADANA'da trafiği kesen düğün konvoyundaki sürücüler, yüksek sesle müzik açıp, egzoz sesiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Tepkilere neden olan o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafiği kesen düğün konvoyundaki araçlardakiler, yüksek sesle müzik açıp, oyun oynadı. Araçlarının egzoz sesiyle gürültü yapıp çevreye rahatsızlık veren sürücüler, tepkilere neden oldu. Gruptakilerden bazılarının tepkilere küfürle karşılık verdiği ve aşiret düğünü yaptıklarını savunduğu belirtildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

500

