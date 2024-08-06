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Düğün Gecesi Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybeden Çift Yan Yana Toprağa Verildi

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KÜTAHYA'da düğün gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mustafa (23) ile eşi Havvanur Özer'in (22) cenazeleri, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesine bağlı Yataklı köyünde yan yana toprağa verildi. Cenazede Mustafa Özer'in annesi Gülsüm Özer, 'Sizleri erken kaybettim yavrularım' diyerek gözyaşı döktü.

KÜTAHYA'da düğün gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mustafa (23) ile eşi Havvanur Özer'in (22) cenazeleri, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesine bağlı Yataklı köyünde yan yana toprağa verildi. Cenazede Mustafa Özer'in annesi Gülsüm Özer, "Sizleri erken kaybettim yavrularım" diyerek gözyaşı döktü.

Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer, önceki akşam Havvanur Özer ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde düğün yaparak dünyaevine girdi. Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer 07 AFU 428 plakalı otomobiline evlendiği eşi Havvanur'u da alarak Emet ilçesine dönmek için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen özel bir enerji şirketine ait Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir, hastanede tedavi altına alındı.

KÖY MEYDANINDA CENAZE NAMAZI

Mustafa ve eşi Havvanur Özer'in hastane morgundan alınan cenazeleri, düğünün yapıldığı Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy belesi Yataklı köyüne getirildi. Özer çifti için Yataklı köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Mustafa Özer'in babası Sami ile annesi Gülsüm Özer, Havvanur'ın babası İsmail ile annesi Emine Biltekin ve iki ailenin yakınları katıldı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN YAVRULARIM'

Cenazede Mustafa Özer'in annesi Gülsüm Özer, tabutlara sarılarak, "Sizleri erken kaybettim yavrularım. Size nasıl dayanacağım? Hakkınızı helal edin yavrularım" diyerek gözyaşı döktü. Namazın ardından Özer çiftinin cenazesi, omuzlarda mezarlığa kadar taşınarak yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer otomobil sürücüsü Fuat Aldemir'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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