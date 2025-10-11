Haberler

Düğün Eğlencesinde Yorgun Mermi Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Düğün Eğlencesinde Yorgun Mermi Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir düğün öncesi yapılan eğlencede, Hilmi Bahar isimli gencin bacağına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bahar'ın tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, akrabasının düğünü öncesi, evin önündeki eğlenceye katılan Hilmi Bahar'ın (27) bacağına, yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bahar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Koçarlı'nın Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hilmi Bahar, bir akrabasının düğününden önce evin önünde düzenlenen eğlenceye katıldı. Otururken, aniden bacağında acı hisseden Bahar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar'ın yorgun mermiyle bacağından vurulduğu belirlendi. Bahar'ın bacağına saplanan merminin operasyonla çıkarılacağı da ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, silahı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.