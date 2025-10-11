Düğün Eğlencesinde Yorgun Mermi Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, akrabasının düğünü öncesi, evin önündeki eğlenceye katılan Hilmi Bahar'ın (27) bacağına, yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bahar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Koçarlı'nın Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hilmi Bahar, bir akrabasının düğününden önce evin önünde düzenlenen eğlenceye katıldı. Otururken, aniden bacağında acı hisseden Bahar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar'ın yorgun mermiyle bacağından vurulduğu belirlendi. Bahar'ın bacağına saplanan merminin operasyonla çıkarılacağı da ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, silahı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.