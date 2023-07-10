Düğün dönüşü kaza: 4 kişi toprağa verildi

İSTANBUL'da katıldıkları düğün dönüşü bindikleri minibüsün Erzincan'da kaza yapması sonucu ölen biri kadın 4 kişi Erzurum'da toprağa verildi. Şehrin renkli simalarından olan birçok düğün ve organizasyonda davul-zurna çalan baba-oğul da yan yana hazırlanan mezarlara yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'da yakınlarının düğününe katılıp, Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu Süleyman Özkan yönetimindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, önlerinde seyreden TIR'a arkadan çarparak sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özkan, Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. 2'si ağır aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 10 kişiden 6'sının taburcu edildiği 3 kişinin Erzincan'da bir kişinin de Erzurum'daki hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.