'Dudullu'daki İMES Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya operasyon' haberinin tekzipi

Haberlerde yer alan, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dudullu'daki İMES Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya operasyon düzenlendi" metnine ilişkin tekzip yayınlandı.

Söz konusu metinde şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu operasyon, bilindiği şekli ile site dışarısında bulunan, Kuru Sokak Ümraniye adresinde bulunan bir depoda gerçekleştirilmiştir. İlgili adresin İMES SANAYİ SİTESİ ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır.

Kaldı ki, haberin kaynağı olarak servis edilen DHA'nın ilgili haberinde dahi, Ümraniye'de bulunan bir işyeri olarak servis edilen operasyon mahallinin, gerekli araştırma dahi yapılmaksızın İMES SANAYİ SİTESİ şeklinde değiştirilerek servis edilmesinin, Basın Kanunu etik hükümlerine ve iyi niyetli ve sorumlu habercilik anlayışına bütünü ile aykırı olduğu şüphesizdir.

Suç mahallinin İMES Sanayi Sitesi içinde olduğuna yönelik tümüyle gerçek dışı haber, işletmeci tüzel kişilik sıfatıyla müvekkil Kooperatifi, Kooperatif üyelerini ve İMES Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 1.150 işletmeyi ve nihayetinde son derece saygın ve müstesna bir sanayi ve ticaret bölgesi olma özelliğini havi İMES SANAYİ SİTESİ'nin ticari itibarını zedeleyecek, gerek sosyal gerekse ticari çevrelerde mevcut saygın imajına zarar verecek bir mahiyettedir.

Netice olarak, iş bu tekzip metnine konu 11.03.2023 günü, "Ümraniye'de uyuşturucu üretilen binaya operasyon düzenlendi" başlığı altında yayınlanan haber içeriğinde yer alan "...Dudullu'daki İMES Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya operasyon düzenlendi" şeklinde servis edilen operasyon mahallinin, İMES SANAYİ SİTESİ ile hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığını, İMES SANAYİ SİTESİ ibaresinin, haberin kaynağı olarak servis edilen DHA'nın ilgili haberinde dahi yer almadığı, haberin suç mahalli yönünden tümüyle gerçek dışı olduğunu, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyururuz."