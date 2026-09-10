Düden Şelalesi'nden dökülen suyla denizde 'köpük' oluştu

ANTALYA'da Aşağı Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşan yoğun köpüklenme dikkati çekti.

Düden Çayı'nın Lara bölgesindeki falezlerden Akdeniz'e ulaştığı Aşağı Düden Şelalesi'nin döküldüğü alanda denizde köpüklenme meydana geldi. Yüzlerce turistin ziyaret edip fotoğraf çektiği şelaledeki köpüklenmenin akıntı nedeniyle denizde geniş alana yayıldığı görüldü. Tur teknelerinin ve özel yatların uğrak yerlerinden şelale çevresinde denizde oluşan köpüklenme dikkati çekti. Antalya kıyılarında artan mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve ilgili kurumlar tarafından bölgeye sevk edilen deniz süpürgesi teknesi de köpüklenmenin olduğu alanda inceleme yaptı.

Önceki yıllarda denizde oluşan köpüklenmenin atık suların toprağa ve çaya karışmasıyla yaşanan kirlilikten meydana geldiği tespit edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı