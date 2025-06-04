Dudayev Parkı ve Kafeler Tokat'ta Açıldı

Dudayev Parkı ve Kafeler Tokat'ta Açıldı
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Tokat Belediyesi tarafından yenilenen Dudayev Parkı ve onunla birlikte açılan Müze Kafe, Dulda Kafe ve Bahçe Kafe, toplu bir törenle hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin geçmiş dönem belediye başkanlarına teşekkür etti ve sosyal tesislerin emeklilere ve tüm vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmet vereceğini açıkladı.

Tokat Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hazırlanan Dudayev Parkı, Müze Kafe, Dulda Kafe ve Bahçe, kafeler düzenlenen toplu törenle açıldı.

Dudayev Parkı'nda düzenlenen toplu açılış programında konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projelerde emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarına, özellikle de Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.

Emekliler Çay Bahçesi'ni halkın ortak kullanımına açtıklarını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Emekliler Çay Bahçesi yalnızca emeklilerimize değil, tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Ancak fiyat politikamız emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız düşünülerek belirlendi. Uygun fiyatlarla çay ve kahve içilebilecek sosyal bir alanı daha Tokat'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hıdırlık Sosyal Tesisimizin dışında açmış olduğumuz Dulda Kafe, Bahçe Kafe ve Müze kafelerde vatandaşlarımıza hizmet edecek hem gastronomimize bir katkı sağlayacak hem turizme katkı sağlayacak ama buradan da birilerine teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Rahmetli babamın dediği gibi, bir devlet adamı olmak bir devlet adamı düsturuyla hareket etmek ve o anlayışla yürümek benim boynumun borcudur. Bu kafeleri açarken bu iradeyi ortaya koyan benden önceki belediye başkanımız Eyüp Eroğlu ve kıymetli ekibine teşekkür etmek istedim. Devlette devamlılık esastır. Birileri bayrağı bırakır, birileri o bayrağı alır, daha üst bir noktaya taşımak için çaba sarf eder. Biz dosdoğru hakkı hakkaniyeti savunarak yolumuzda dimdik ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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